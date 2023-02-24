2級保育的東方蜂鷹幼鳥分別於17日及24日接續落難在台東縣大武鄉大竹村愛國蒲產業道路上，所幸被熱心民眾林小姐將2隻落難幼鳥送至多良派出所安置，經通報台東縣政府農業處並轉送野灣動物醫院救治，初判2隻鳥的飛羽疑遭人為拔除，林管處提醒恐觸法。

林小姐17日返家途中看到路中央站著1隻小動物，因天色昏暗，初瞥誤以為是顆石頭，上前查看赫然發現是1隻眼神無助的幼鷹站在路中央、一動也不動，她憂心幼鳥遭路殺，便送至多良派出所協助安置，接著由台東縣政府農業處畜產保育科轉送送往野灣動物醫院救治。

2級保育的東方蜂鷹幼鳥分別於17日及24日接續落難在台東縣大武鄉，台東縣政府農業處人員協助送往動物醫院救治。（蔡旻妤攝）

無獨有偶，林小姐24日下午同路段同地點再度發現1隻右翅受傷的東方蜂鷹幼鳥，同樣坐在馬路上，她再度交由警方安置，同樣由縣府送至野灣醫院。

池上野灣動物醫院照養課長廖朝盛表示，兩隻受傷的幼鳥皆為2級保育類動物東方蜂鷹，同一地點撿拾且同樣單翅的飛羽遭人為拔除，17日那隻的腳趾還疑似遭到電擊必須截趾。

廖朝盛指出，雖然無法研判拔除原因，但他強調飛羽對鳥類極為重要，拔除後恐無法正常飛行，要很長一段時間才會長出來，這樣行為相當不好且觸法。

東方蜂鷹在台灣原是候鳥，在1970至1990年中發現留鳥，當時也是台灣養蜂業的高峰期，故推測部分東方蜂鷹定居台灣。東方蜂鷹以蜂及其幼蟲、蛹、巢片為主食，食性單一且特殊。全球數量約10萬至100萬隻，台灣分布於全島各地，估計不到1000隻。

林管處提醒，依據野生動物保育法第18條規定，騷擾虐待保育類野生動物，將處以第42條1年以下有期徒刑或併科罰金新台幣6至30萬，如動物因而致死處2年以下有期徒刑、拘役或併科罰金新台幣10到50萬。

民眾如發現受傷待援的野生動物，請即時通報縣民專線1999、林務局24小時專線0800-000-930或就近聯絡林務局各工作站，以縮短野生動物救援時間。