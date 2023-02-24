Up直播昨日持續迎來好消息，推出了以辛辣時事為主題的談話性直播節目《藝外爆紅》，由節目《小姐不熙娣》的派翠克挑起主持大樑，首集來賓邀請T1職籃大亂鬥事件的關鍵人物台啤總經理哈孝遠與爆紅絕望女孩Yami，在節目上還原當日事件始末，正面迎戰酸民的各項質疑，吸引近萬人上線觀看，為節目開出紅盤。

哈孝遠日前才因台啤與雲豹球賽的衝突事件引起廣大網友議論，一舉一動也成了媒體焦點，昨日驚喜現身直播節目還原事件的始末，開頭哈孝遠就直接說到，其實球場上球員們有肢體碰撞是很正常的，並不會去責怪雲豹球員陳孝榕，也強調最不對的確實是自身球團的助理教練林玠禾，球團已加碼罰款10萬元，並承諾會將款項捐給公益團體，另外也大讚魔獸霍華德當天直接衝至前場勸架的舉動，非常具有大將的風範和氣度。

本次的節目除了闡述當日的始末與心情點滴外，哈孝遠也正面迎擊酸民，針對部分網友質疑他發文帶風向，他做出反擊：「針對聯盟與雲豹球團的聲明稿中將董事長寫成球團人員一事我非常不滿，有種在刻意護航隱瞞的感覺。」

哈孝遠強調身為球團的高層與球員一同加入戰局甚至出手，是最不應該的行為，最後大酸網友：「帶風向是很花錢的，不論是自己還是台啤球團都不會做出這種不當舉動。」令直播粉絲們讚哈孝遠是敢愛敢恨的真男人。

至於被問到當日裁判肉身保護助理教練的細節，他也直接還原闡述，當下裁判直接抱著林玠禾說：「你不要怕，我會保護你！」令人非常的感動，後續也持續都有在關心裁判的傷勢，並祝他早日康復，此舉也讓主持人派翠克狂噹：「原來哈總也有說裁判好話的時候。」

最後「絕望女孩」Yami也與哈孝遠重現當日經典的場邊畫面，並補充說到其實當下沒有絕望，是很擔心場上的球員而已，讓全場笑翻，藝外爆紅節目首集便開出紅盤，引發近萬網友關注。