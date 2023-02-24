新北市淡水警分局賢孝派出所警員上周六（18日）下午2時許接獲1名婦人報案，稱自己80歲患有失智症的丈夫走失了，警員立即外出協助尋找，後來在吞山國小的圍牆邊看見1名老翁，確認就是婦人的丈夫黃男之後，便扶著老翁緩緩走回家，讓等在家門口的婦人頓時放下心中的大石。

黃翁的妻子表示，當天下午稍早，她去住家附近的商店買東西，丈夫可能就是趁那個時候走出去，因為患有失智症，可能因此迷路，擔心他發生危險才報警請警方協助。

幸好老翁沒有走遠，警方在距離他住處僅500公尺的屯山國小發現他蹲坐在圍牆邊，特徵穿著也符合婦人描述，確認身份後，變攙扶黃翁，緩緩地步行走回家，途中也陪他聊天，緩和老翁不安的情緒，直到婦人看見丈夫平安歸來，才快步上前牽著手迎接，並向警方道謝。

淡水警分局呼籲，臺灣已逐步邁入老年化社會，老人走失情形時有所聞，提醒家屬應多加留心，避免讓其獨自出門。各區公所有申請配戴預防走失手鏈服務，或向轄區警察局、分局申請自願捺印指紋建檔，以防止迷途走失發生憾事。