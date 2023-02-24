前行政院發言人陳宗彥因涉嫌接受業者提供性招待服務，近日火速請辭。民眾黨立委陳琬惠今（24）日加碼爆料，陳宗彥在2013年12月16日向業者報告喬事進度的對話截圖。台北市議員游淑慧看到內容後質疑，為什麼時任新聞及國際關係處處長的陳宗彥，可以指揮台南市府裡的其他局處，要陳的老長官、民進黨主席賴清德將這件事解釋清楚。

游淑慧提到，根據陳琬惠提供的截圖，內容疑似陳宗彥回覆業者王孝瑋「今早剛出使管，已請經發加速，後續消防也會追」，隨後對方回覆「知道了，謝謝」，陳宗彥在一分鐘後就發出「經發已處理好」等文字。

對於這段短短的對話截圖，游淑慧認為顯現了一個關鍵的問題，「陳宗彥為何能指揮其他局處做事？」她解釋，當時的陳宗彥只是新聞及國際關係處處長，在市政府局處長的地位中，屬於沒有太多實權和預算的一位首長。而陳唯一的特色就是市長近臣，主要幫市長處理對外和對媒體的公共事務，其他的無權管轄。

她接著分析，然而這段截圖不但凸顯陳宗彥辦事效率驚人，甚至看得出來他可以指揮經發局、消防局和工務局等三個市政府的重大局處。游淑慧不解，「陳並不是副市長，那麼是誰給他的權力，讓這三個局處都知道要乖乖聽話？是因為局處知道陳宗彥是市長的心腹核心？還是因為局處知道陳宗彥就代表著市長？又或者這幾個局處平時就和陳狼狽為奸、互助合作？賴清德的市府團隊涉案的還有多少？」

對於陳宗彥遠超過職務的權力，游淑慧喊話賴清德，「誠實是最好的上策」。網友看完她的分析也非常認同，留言「以前台北常常被人家笑是天龍國，嗯，天龍國跟台灣國的確是兩個不一樣的國家，本國沒什麼新聞處兼同中書門下平章事這種古典官位就是了」、「這沒有賴團隊在後面，根本不可能」、「看來就像李艷秋說的，台南真是福地，做再多不法的事都能華麗轉身，浪子回頭」、「時任市長的賴清德您看到了嗎？誠實是最好的上策」。