簡沛恩熱愛旅行，過去2年因疫情無法出國，今年解封後她立刻揪閨密遊曼谷。以往旅行她都負責統籌，包含行程、餐廳、時間安排、交通，都規劃的非常完整，她特別在乎飯店，會花大把時間研究房型，「飯店住得舒服、包含飯店味道、一進去的感覺、整體氛圍，對旅行來說非常重要，也會影響整個旅程。」

簡沛恩剛到泰國曼谷旅遊，去知名的Skywalk打卡當網美。（楠軒工作室提供）

這次去曼谷簡沛恩對行程安排反而變得隨性，唯一堅持要選擇飯店，這趟旅行就住了3間類型迥異的飯店，包含奢華風、像峇厘島的度假風、還有時尚型。她也去了曼谷最紅的Skywalk打卡當網美，「我超級喜歡高處，踏在玻璃的地板往下看，很爽快。」

簡沛恩喜歡住飯店。（楠軒工作室提供）

平常工作壓力大又不能出國時，簡沛恩會「離家出走」，享受台灣不同的飯店，這次入住台北一家飯店時，還拍起VLOG影片開箱2天1夜的行李箱，分享女明星日常保養、甚至全素顏被突擊，被同行友人虧說「根本只是換一個地方繼續工作。」

簡沛恩到台北寒居酒店，並首次拍攝VLOG。（楠軒工作室提供）

她笑回：「其實沒有要當YouTuber啦，只是想分享開箱不同飯店，加上我超級會收行李箱，就把小技巧拍起來跟大家分享。」