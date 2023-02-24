東研信超採多角化布局，單一應用市場占營收比重最多僅約2成，最大客戶占比亦不超過10％，且公司目前近9成營收來自EMC、RF、Safety、行動通訊等強制性檢測服務，隨著具備5G NR、WiFi6/6E技術等無線網通或行動通訊功能產品，已自手機進一步擴及到各類電子產品，預期2023年營運表現呈現逐季成長，持續挑戰新高可期。

東研信超並於今日董事會通過兩項重要決議，首先通過100％轉投資子公司電測認證公司增資案，將用於投資特殊規格實驗室，擴增相關設備與檢測量能，與既有檢測服務做出區隔。

東研信超指出，電測認證公司預計在第1季正式取得相關實驗室認證，將用於大電壓、大電流與特殊規格市場，其應用領域包括從工控/工業電腦相關延伸而出的智慧交通（軌道、船舶、車用、航空等）與數據資料中心伺服器等，將與既有客戶共同突破、開發新領域市場。

面對通訊世代不斷推進，東研信超樂觀看待5G NR、WiFi6/6E滲透率可望持續深化下，市場將推出數量更多、種類更多元之電子產品，挹注檢測需求維持高檔不墜。

此外，從各大晶片廠陸續釋出WiFi7技術與商品化訊息來看，預期WiFi7世代將可望比市場原先預期的時程再更提前，東研信超已將WiFi7檢測場地、設備與人員預備就緒，最快今年第二季起即可開始檢測並貢獻營收，推升檢測的專業度與全面性更向上升級。

東研信超已於2022年11月獲櫃買中心董事會通過上櫃案，預計將於今年第一季末正式掛牌，初次上櫃普通股股票承銷案將於3月初展開競拍作業，公司持續穩定成長朝上櫃之路前進。