來自英國，為愛定居南台灣近9年的YouTuber李大豐由於熱愛台灣，影片創作內容常常紀綠他在台灣的生活點滴以及特殊情感，流利的國台語交雜搭配濃濃的台味深受民眾喜愛，近期更因疫情鬆綁，遠在英國的爸媽終於有機會來台會兒孫，大豐更趁機拍攝一系列英國爸媽體驗台灣影片，尤以「我給英國爸媽500元去買水果，爸他們傻眼了」一片創下百萬驚人點閱率。

身為台灣女婿的大豐擔任地陪帶著爸媽台灣走透透，英國爸爸大海尤其喜愛的有歷史文化的台南、且多次造訪，大豐為了喜歡台灣水果的爸爸，特地安排離台前一天帶著大海去全台最美的新化果菜市場逛逛，終於讓大海如願以償吃到他記掛已久的釋迦，而哈蜜瓜、蓮霧、草莓、西瓜這些台灣當令水果更是讓他停不下嘴。大海也在伴手禮店挑了許多台南限定好禮準備帶回家鄉給英國奶奶當生日禮物。新化果菜市場環境整潔優美，讓大豐及大海都留下了美好的印象，尤其看到市場在機車停車棚上加裝太陽能電板更特別獲得兩人的讚賞，直誇這裡是個「環境友善又注重綠能環保的好市場！」

離開了新化果菜市場，大豐帶著爸爸前往入選米其林的知名西班牙美食餐廳橄饗家，老闆是一位為愛飄洋過海而來的新住民，他將自己家鄉的料理與在地的食材結合，熱情好客的老闆和老闆娘更是讓大豐和爸爸大快朵頤且感受到這群新住民對食物的堅持與熱愛，也認為就是因為這些新住民的餐廳為台南注入了新的生命，將整個城市變的更多元更國際化。

最後兩人來到隱身在巷弄中的民宿咖啡廳「果核抵家」，大豐、大海意外發現老闆娘也是離鄉背井南漂的外來住民，好奇於他們舉家南下開店的原因。闆娘提到台南的育兒、親子、創業等環境條件誘人、加上為愛落地進而選擇深耕定居於此，剛好與大豐有了共同的話題，大海對此更說：「台南真是個讓人感到快樂的地方，我真的很喜歡！」認為古都台南不但整體歷史環境迷人、充滿人文的巷弄小店，以及各種銀髮友善的設施讓他覺得非常適合長居久住，未來更考慮跟隨大豐的腳步移居台灣、落腳台南。