出生屏東縣枋寮鄉的林俊易，從小學習羽球並參加全國羽球排名賽，一路過關斬將、獲有「左手重砲」的稱號，而今年更是在泰國羽球大師賽中一舉封王，不僅拿下生涯第2座超級賽決賽冠軍，還躍上男子單打世界排名第32名，成為屏東最閃亮的明星運動員。

屏東縣長周春米24日親赴林宅恭喜林俊易，她說，謝謝林俊易讓全世界看見台灣。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

林俊易從小學二年級開始，因跟著表弟參加學校的羽球育樂營，而從此愛上羽球運動，他為此選擇就讀枋寮高中國中部並加入羽球校隊，跟著教練鄭哲昌學習基本功，2016年即在全國羽球排名賽以高中生身分取得乙組男子單打賽冠軍，獲得晉升甲組球員的資格，同時也成為枋寮高中羽球隊史上首位甲組球員，現在隸屬土地銀行球員。

2017年，林俊易參加雪梨羽球國際賽，以男單冠軍拿下個人首座國際賽冠軍，2年後僅19歲的他參加超級300級別的美國公開賽，生涯首度奪得世界巡迴賽冠軍。

而後，林俊易雖因腰傷與膝傷沉潛3年，但在睽違4年在「2023年泰國羽球大師賽」奪冠，再度證明「夢有多大，世界就有多大」，林俊易開心道，他離自己設下的最大目標，奧運之路又更接近了一步。

林俊易在泰國羽球大師賽霸氣奪冠的捷報傳回屏東後，他的親朋好友都替他高興、並感到驕傲，縣長周春米聞訊後也相當開心，24日親赴林宅恭喜林俊易，她說，謝謝林俊易讓全世界看見台灣，而明年的全民運動會在屏東，希望屆時能再呈現最佳賽會品質，創造更多屏東縣的運動明星。