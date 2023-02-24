中和2歲男童恩恩確診亡，新北市長侯友宜、消防局長黃德清與衛生局長陳潤秋被控涉犯過失致死罪嫌，新北地檢署今偵結不起訴，檢方稱恩恩爸有提告侯、黃及陳過失致死罪嫌，但恩恩爸今晚透過臉書強調未以自己名義提「刑事」告訴，他目前戰場只有「民事」國賠案件，而此案還在審理中，等待開庭，他的奮戰才要開始，謝謝大家關心和支持。

新北地檢署新聞稿指出，恩恩送醫過程，基於分層負責，實際處理者均為第一線值勤人員，而就相關政策或行政法令之制訂、送醫流程之規畫、相關人力或物力配置，縱有不夠周延或全面之處，亦應屬有無行政或政治責任的問題，仍不宜率以刑責相繩。

新聞稿也說，本件如能提早送醫或中和衛生所人員有接聽電話，是否即能避免恩恩死亡結果之發生，亦乏事證可據，無法認定前開制度的設計、或送醫遲誤與死亡間有刑法上相當因果關係，難認侯友宜、黃德清及陳潤秋應負過失致死之刑責。

恩恩爸晚間透過臉書回應，檢方不起訴案件是多案併一案並由同一位檢察官一起調查，包括張姓前消防員告發陳潤秋、黃德清與指揮中心主任李宇松、李宇松告發張姓前消防員、前高雄市議員鄭新助告發陳潤秋、黃德清、基隆熱心民眾告發侯友宜、民眾黨議員陳世軒告發新北市議員卓冠廷、與消防局告發張姓現任消防員。

恩恩爸表示，由他自己提起的告訴只有民事國賠案件，而此案還在審理中，等待開庭，他並沒有以自己的名義，提告任何刑事訴訟，因為從頭到尾，依據政府資訊公開法和新北市府要求的相關資料，新北市府完全不與理會，並蠻橫的推託拒絕了，在手上沒有相關的事證之下，他完全無法提起刑事訴訟，如果直接提出，簡直是肉包子打狗，有去無回。