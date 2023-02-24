據德國媒體透露瑞典也將提供豹2（Leopard 2）坦克，加入歐洲對烏克蘭的支援行列。，斯德哥爾摩政府將提供10輛豹2A6和豹2A5型坦克，用於裝備2個烏克蘭坦克營，這是繼德國之後的新一批車輛，預計u將於於2月底提供。

據德國《明鏡雜誌》（Der Spiegel）24日報導，瑞典政府尚未對此作出證實，國防部只表示，週五下午將宣布一個有關於提供給烏克蘭軍隊的「新的支援計畫」。

豹系列坦克在瑞典被稱為「Stridsvagn」（瑞典文「戰車」），主要用於補充德國當前提供給烏克蘭的坦克。德國已承諾提供14輛2A6型號，以及31輛豹2坦克，準備武裝1個烏克蘭坦克營。

德國政府一改先前態度，自從1月底開始，反過來向擁有豹2坦克的歐洲夥伴們施加壓力，要求他們承諾提供坦克。為此，總理蕭茲（Olaf Scholz）、國防部長蘭皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）和外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在上週末舉行的慕尼黑安全會議上進行了許多談判。

對於這些加強軍事支援的行動，德國政府高層展開了一系列積極的外交努力。慕尼黑安全會議期間，德國總理和其他高級官員與多位歐洲領袖進行了會談，努力說服他們加入這個行列。總體來說，德國政府正積極推動這些措施，以確保烏克蘭能夠取得必要的軍事支援，這將對烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵產生正面的影響。