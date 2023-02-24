大陸國務院總理李克強卸任倒數，他23日到發展改革委、財政部考察，主持召開座談會時強調，要深入落實穩經濟一籃子政策和接續措施，著力穩增長穩就業穩物價，鞏固當前經濟增長持穩回升勢頭，推動高品質發展。

李克強聽取了發展改革委重點工作彙報。他說，發展改革委擔負發展與改革職責，發展是第一要務，改革是根本動力，要繼續做發展的實幹家、改革的攻堅者。去年為應對疫情等超預期因素衝擊，政府果斷推出穩經濟一籃子政策和接續措施，發展改革系統積極提對策、抓落實，為穩住經濟大盤發揮了重要作用；牽頭建立協調機制，發揮關鍵作用，推進重大專案建設和設備更新改造，取得多方面實效。

在財政部，李克強聽取了積極財政政策落實等彙報。他說，財政是庶政之母，財政部是為人民守國家的錢袋子，要繼續打好財政帳本的算盤。去年實施大規模退稅減稅降費等政策，幫扶企業特別是中小微企業和個體工商戶渡難關，有力支撐了穩就業保民生。財政系統狠抓落地見效，發揮了特殊作用；落實政府過緊日子要求，加大了基本民生保障力度。

座談會上，發展改革委、財政部作了彙報。李克強說，面對經濟下行壓力，政府創新宏觀調控，不主要依賴擴大投資拉動經濟增長，而是直上市場主體需求，持續減稅降費，公平普惠直接支持他們紓困和發展，這也是放水養魚，培植了稅源。堅持不搞大水漫灌，為穩物價創造了宏觀條件，這些年物價漲幅保持較低水準，看似容易卻艱辛。持續深化簡政放權、放管結合、優化服務改革，推進大眾創業萬眾創新，激發了市場活力和社會創造力。發展改革和財政部門作為重要綜合經濟部門，在這個過程中作出了重要貢獻。

李克強說，全國兩會即將召開，要起草好與政府工作報告配套的國民經濟和社會發展計畫報告、財政預算報告，實事求是總結工作，科學安排重點任務，依法接受人民監督。當前經濟增長正在持穩回升，但仍面臨不少風險挑戰，要繼續攻堅克難、接續努力，鞏固經濟增長企穩回升勢頭，推動經濟社會持續健康發展。