台灣普發6000元現金定案，但是光是包含交易手續費及ATM設機行變更設計費、網路服務等手續費就估計要4億元。前民進黨立委郭正亮舉當時在美國的女兒為例，這真的蠻奇怪，像美國總統川普宣布命令後，隔天錢就進帳戶了。

針對普發現金需要這麼多的行政費， 郭正亮今(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，他覺得這真的蠻奇怪，川普在美國總統任內，前年就發了兩次，他女兒剛好在美國， 說川普宣布命令，她隔天帳戶就進帳了。至於美國怎麼會有所有老百姓的帳戶資料，事實上這不難取得。

郭正亮接著指出，除非台灣有大量的人口沒有帳戶。但是他認為，不太可能，因為很多人都有在郵局開戶，所以我們政府沒有善用這種資料，應把沒有匯到錢的人，再用特殊程序辦理，可能最多只有一、兩百萬人。

郭正亮表示，他真的不知道蔡政府為什麼會搞成這樣，不過，對比三倍券、五倍券，還要再加上印刷費等等，至少省很多。之前行政院長蘇貞昌硬要搞印刷，還要特殊程序，其實可做到很便宜的手續費。