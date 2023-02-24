王心凌今（24日）迎接出道20周年，她昨晚深夜在社群網站驚喜公布一段影片，「20年了，想說的話都在這裡」，無預警透露新專輯確定今年推出，還有演唱會也在準備中，一句「你們期待的，就快來嘍」，更是讓歌迷們興奮不已！

王心凌非常感謝一路上有凌寶們陪伴，「因為有你們的支持，讓我的20週年更值得紀念」，更表示：「時間過得很快，出道已經20年了，不管你是第幾年認識我，很謝謝讓我在生命中陪伴你們，希望未來還可以繼續下一個10年、下一個20年，不管到幾歲我們都要一起更好，謝謝你們的陪伴！大家乖乖坐等新專輯跟演唱會喔！我會努力在今年實現的。」

王心凌出道20年無預警曝喜訊。（天晴音樂提供）

為慶祝王心凌出道20周年，後援會在台北、新馬以及中國20多個城市，投放30多個巨型螢幕應援，歡甜喊：「要陪心凌唱跳到80歲！」王心凌也空降音樂平台，在微博、IG接力開直播，現場跟線上的歌迷朋友一起填寫青春回憶的考卷，測驗裡頭有心凌一路走來與大家的滿滿回憶，而在《浪姐3》一起完美演繹〈山海〉的譚維維也上線看直播，王心凌更對著螢幕獻飛吻，足見2人深厚情誼。

出道至今常會被問最難忘的時刻？最喜歡的歌？王心凌大呼：「這些都好難啊！」因為每個階段都有感動的時刻，喜歡的作品，像她近期最難忘是參加《浪姐3》，過程雖然辛苦但很難忘，也很珍惜跟姐姐們的美好情誼和回憶。而她自己也真的很喜歡「歌手這」個舞台，還想再繼續挑戰，所以20週年紀念一定要把新專輯、演唱會帶給歌迷朋友們。