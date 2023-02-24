不過，台泥指出，在電力及能源部門及投資土耳其水泥之獲利增加所貢獻，去年第四季的獲利較去年第三季增加約9.7億元、增加65％。

台泥2022年度合併營收1,139.3億元，較2021年度增加約68.9億元，主要是電力及能源部門營收增加。

台泥指出，持續轉型，朝向低碳水泥、資源循環以及綠色能源三大主軸發展略見成效，非水泥營收占合併營收比例已由2021年的16％，增加到2022年的32％。