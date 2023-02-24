金管會將有條件禁空令退場，工商協進會理事長吳東亮表示，鬆綁是好事情，今年農曆年後台股表現不差，當然能夠繼續，基本上台灣經濟呈現「外冷內熱」，外銷下滑、出口表現比較冷。

不過，大家目前共同的看法是，下半年經濟會好一點，這個會反映到股價上，股票市場是否繼續反映，就再繼續觀察。

吳東亮說，內熱的原因為疫情過後，大家開始活動，觀光客也進入，外銷則受到庫存還在調整，就會比較冷一些，不過台灣企業這幾年體質很不錯，庫存調整大家已經很有經驗，只要因應得宜，應該就可以挺過去。