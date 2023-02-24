疫後振興條例甫三讀，但卻遭發現特別預算中編列上千萬元宣導費，遭質疑大內宣，其中農委會更遭質疑預算亂編，農委會表示，為利業務宣導及對外溝通說明，且希望業務執行過程中，資訊得以公開或民眾欲深入瞭解等需求時，農委會將規劃辦理相關說明會及記者會宣導政策，故編列「業務費-媒體政策及業務宣導200萬元。

農委會表示，農村送暖業務包含辦理農村供餐、幸福餐盒、惜食專區、平價專區、食材暖暖包、銀髮友善食品等，提供國產農產品、支持在地性農業。

農委會說，為利業務宣導及對外溝通說明，且希望業務執行過程中，資訊得以公開或民眾欲深入瞭解等需求時，農委會將規劃辦理相關說明會及記者會宣導政策，故編列「業務費-媒體政策及業務宣導200萬元。至於由水保局編列該筆費用，為因水保局負責農村送暖各業務統籌彙整工作，而該業務執行尚有農委會農糧署、漁業署等其他多個單位。

農委會強調，為加強農業及農村社會、環境及經濟韌性等三個重要目標，落實照顧農漁民生活、強化農業基礎建設及農產業轉型升級，共計編列預算268億元，至於農村送暖編列200萬元政策宣導費僅占總預算極少比例。