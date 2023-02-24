台灣大哥大合併台灣之星出現變數，台灣大董事會今日通過授權，擬砍價85億元，表示NCC處分使整併成本大幅增加、效益大幅減少，但基於保障台灣之星 280 萬用戶、2000 位員工權益，仍會繼續推動合併案，但也會研擬行政救濟。

台台併陷入延長賽，台灣大哥大董事會今日討論與台灣之星合併案，董事會通過授權公司以不高於每一股台灣之星普通股，換發本公司0.0326股普通股，換算併購金額從282億元變197億元，砍價約85億元，與先前外傳百億元差異不大。

台灣大表示，雖然董事會仍認為NCC頻譜附款有悖行政程序法，要求「新台灣大」無償自主繳回重金標得的頻譜，卻對同在3GHz以下超頻的中華電信，及遠傳電信雖同意繳回部分後仍超標的頻譜准予保留，於法無據；該附款同時要求若不自主無償繳回，明年6月30日前應改以交換或移轉方式處理超頻，但交換與否需視競業意願，實不可控於我方，因此窒礙難行。

台灣大表示，雖 NCC 處分使整併成本大幅增加、效益大幅減少。但基於保障台灣之星 280 萬用戶、2000 位員工權益，並期望雙方網路整併帶來可觀社會資源的節約，同時帶動 3G 提前退場，更進一步產生巨大公益，因此決議續行本案。同時，董事會亦責成經營團隊研議是否提起行政救濟。