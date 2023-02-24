跳國標舞容易擦出火花？有人夫抱怨妻子因遭受裁員，他鼓勵妻子上些課程別悶在家裡，豈料，妻子學了國標舞後，竟與1名大學教授的舞伴擦出火花，2人還在車內互摸、親吻，他卻在寒風中苦等半小時，事後，他致電大學教授理論，卻遭臭罵一頓，甚至要告他毀謗，而妻子也站在對方立場，認為他有妄想症，

一名人夫在「匿名公社」發文，他提到與妻結婚20年，育有1名女兒，2年前妻子因碰到公司裁員，他擔心妻子在家在家會悶出病來，便鼓勵妻子去上課，妻子選了烹飪課和國標舞，起初，妻子還會要他幫忙接送，後來妻子卻藉口「要自己獨立」，希望能買車代步，但去年中妻子卻表示有朋友可以順利接送。

由於，人夫也趁沒加班時，前去看妻子參加的活動與比賽，因此，也沒對妻子起疑，直到過年期間妻子常不在家，女兒偷偷向他說「媽媽怪怪」，他才開始留意妻子的動向。

人夫表示，接送妻子的朋友是大妻子15歲的大學教授，他與這名舞伴還見過面聊過天，對方也是有婦之夫，然而，有次他發現2人在車上摸來摸去，他便在寒風中苦等半小時，妻子才下車，人夫還提到，上星期妻子被他抓包在車上與大學教授親吻，他上前敲車門，對方神情冷靜，只是幫妻子頭髮上的異物拿掉，甚至還說出一堆荒謬的言論。

人夫後來勸妻子別在去上國標舞課，但妻子仍堅持要去上，連女兒都拉不住，他一氣之下致電大學教授，卻反臭罵一頓，甚至要告他毀謗，讓他沒工作，而妻子也說他有妄想症，他無奈感嘆「千萬別讓老婆獨自去學國標，跳著跳著老婆就跑了」。

文章一出，網友紛紛留言表示「換你也跟別人跳啊」、「嗯...看來我該去上個國標課？」、「要是我看到真的會先錄影再來談其他的，何況你還看半小時」、「去告訴教授老婆，憑什麼毀了你的家庭，還放縱他在外逍遙。」、「下次準備好強大的心智，錄影蒐證，再跟老婆攤牌」、「跳舞會有肢體接觸。眼神交流。很容易擦出火花」、「趕快離一離，以後後悔莫及的是她」。