香港今（24日）驚傳一起駭人碎屍案，28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭人殺害，屍首還不完整，犯案手法相當兇殘，據悉，蔡天鳳2016年再婚譚仔米線「太子爺」，近年活躍於時尚圈，還被形容「業內最受歡迎、具影響力人物之一」，而她和方媛交情甚好，多次到郭富城豪宅作客。

蔡天鳳從有過一段婚姻，並育有2名子女，2016年她和譚仔米線「太子爺」結婚，而她近年來活躍於時尚圈，個人社群上滿滿都是名牌包及首飾的照片，還有她出席時尚活動的美照，打扮高貴時尚的她，看上去生活奢華，她也和不少名人有過合影，上個月她才出席《天龍八部之喬峰傳》慈善首映典禮，並和甄子丹合照。

蔡天鳳常和名人合照。（圖／取自蔡天鳳IG）

蔡天鳳會和方媛一起搭遊艇出海和慶祝生日。（圖／取自蔡天鳳IG）

她也多次登上知名雜誌，近日更受邀成為電子雜誌的封面，被形容為「業內最受歡迎、具影響力人物之一」，是「冉冉升起的新星，前途一片光明」。此外，她和天王郭富城太太方媛私交不錯，她多次到郭富城家作客，還和方媛一同乘搭遊艇出海和慶祝生日。

蔡天鳳21日被通報失蹤，今在大埔龍尾村一處發現她殘缺不全的屍首，更有報導指出她部分肢骸遭到烹煮、頭顱存放冰箱，目前警方已拘捕涉嫌謀殺她的前夫父母與胞兄。