據中國人大網消息，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十九次會議24日通過《全國人民代表大會常務委員會決定任免的名單》：免去唐一軍的大陸司法部部長職務；任命賀榮（女）為司法部部長，並兼任中共中央全面依法治國委員會委員兼辦公室副主任。

澎湃新聞報導，司法部官網目前已更新發布了新任部長賀榮的簡歷資訊。官方簡歷顯示，賀榮現任中共二十屆中央委員，司法部黨組書記、部長，中央全面依法治國委員會委員兼辦公室副主任，中央政法委員會委員。中共十九大、二十大代表。中共第十九屆中央紀委委員。十三屆全國人大代表。

賀榮，女，漢族，1962年10月生，山東臨邑人，1984年8月參加工作，1984年6月加入中國共產黨，中國政法大學訴訟法學專業畢業，研究生學歷，法學博士。

她曾任北京市高級人民法院副院長、黨組副書記，最高人民法院審判委員會副部級專職委員，最高人民法院黨組成員、審判委員會副部級專職委員，最高人民法院副院長、黨組成員、審判委員會委員，陝西省委常委、省紀委書記，陝西省委副書記，2020年4月任最高人民法院黨組副書記、分管日常工作的副院長（正部長級）、審判委員會委員、一級大法官。