日本智庫上個月進行兵推，結果是雖然美日台慘勝共軍，但美國死傷1萬0700人。前立委郭正亮解讀，這項兵推就是要告訴美國，不能碰這場戰爭，否則會有嚴重傷亡！因此，郭直言，「美國絕對不會出兵」！只會用軍援的方式。

日本媒體《日本經濟新聞》23日報導，日本智庫「笹川和平財團」上個月進行了「台海危機兵棋推演」，設定2026年共軍企圖登陸台灣，戰爭在兩周後結束，美日台慘勝，共軍則因補給中斷而戰敗。

最後國軍損失18艘軍艦、200架軍機，死傷及被俘虜共計1萬3000人；美軍則損失19艘軍艦、400架軍機，死傷1萬0700人；日本自衛隊損失15艘軍艦、144架軍機，死傷2500人。共軍戰損包括兩艘航母在內的156艘軍艦、252架軍機，官兵傷亡逾4萬人。

前立委郭正亮今（24）日在中天電視《盧秀芳辣晚報》解讀，美國珍珠港二戰被日本偷襲以及九一一恐怖攻擊，全部加起來是4500人死亡，美國有可能為台灣死1萬人嗎？「你是誰啊？」因為珍珠港和紐約世貿都是在美國本土。

郭正亮認為，這種兵推就是要告訴美國「不能碰！」因為從越戰之後，美國出兵以500人死亡為臨界點，超過500人就變成大事。所以這種兵推就是要告訴美國，這場戰爭不能介入，會有嚴重傷亡！因此，美國不會出兵，只會用軍援的方式！

郭正亮強調，這次兵推，設定美國第一時間就介入，但事實上不會如此，因為看到兵推死這麼多人，當然不要出兵，一定用別的方式，「美國絕對不會出兵」。

郭正亮直言，只要結果是慘勝的兵推，用意就是希望台灣要加油，要趕快提升戰力，否則連美國介入都要犧牲這麼多人！