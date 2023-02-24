立法委員蔡適應24日針對基隆市長謝國樑規畫租用遊覽車疏運乘客，以及9026和9026A的客運路線進入南港轉運站事宜，與公路總局協商。蔡適應表示，因為目前路線營運有造成通勤族很大的困惹，謝國樑提出「緊急避難」的方案，租用遊覽車把市民載回家，所以他也將這個想法與公路總局協調。公路總局表示會在收到基隆市政府計畫後，儘速與基隆市政府協商。

蔡適應說，目前9026系列客運在營運上常有延誤的狀況，造成民眾不便，需要趕快解決。有關9026、9026A進入南港轉運站事宜，他要求公路總局同意業者在3月1日開始，要讓全部車輛進入南港轉運站，務必盡快改善9026、9026A的通勤品質。

蔡適應強調，他非常關心基隆市的通勤狀況，所以他指示服務團隊針對國道客運各路線的狀況，進行多次現場稽查並收集資料，此外市民朋友在臉書稽查回報的貼文內容，他也會一併向公路總局提供，加強國道客運服務的品質，讓通勤族可以順利上下班。

對此基隆市政府回應，市府必須自行租用遊覽車接駁的方案，是用盡各種方法均無法有效改善民眾通勤權益時的「最後手段」。目前市府於24日派員前往長庚醫院站觀察，福和客運配合加開2班次、國光客運加開1813E（大武崙—臺北車站）及1815路班次之後，班距約4-6分鐘，上午尖峰時段疏運狀況尚屬良好，可以看出增加班次的改善方案具可行性且有成效，也建請交通部公路總局應持續監督業者維持服務品質，維護市民通勤權益。