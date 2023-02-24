許多女生都有化妝的習慣，一名男網友抱怨，和女友在他面前從沒展現過素顏，直到近期爸媽催婚後，他才想說趁著深夜起床偷看女友沒化妝的模樣，不料他卻發現女友簡直「換了一個人」，嚇得他一個多月都不感回家，還因此想提出分手，並求償400萬「時間損失」。貼文一出，慘遭眾網友砲轟。

原PO在《匿名公社》發文表示，和女友交往4年卻從沒看過對方的素顏，雖不至於濃妝豔抹，但因女友知道他是外貿協會，總是化好妝才會見面，還說擔心沒化妝看了會嚇到，對此，原PO也只當作玩笑話，沒有真的往心裡去。

然而，在好奇心的驅使下，交往期間原PO屢次要求女友展現素顏，但都被拒絕，「就連每次睡覺都要比我晚睡，比我早起」。原PO表示，上個月他的爸媽開始催婚，他覺得這樣下去不是辦法，因此先裝睡等女友卸妝後，在夜深人靜之際起床偷看。

「結果我女友根本換臉吧！」原PO表示，看到女友的真面目後，他馬上嚇到跑去睡客廳，隔天就搬離兩人的愛巢，至今1個多月沒有回家，如今，他更打算提出分手，深怕以後生的孩子得花錢整型，甚至想和女友求償「時間損失400萬元」，直說：「畢竟她浪費我4年的時間，根本比詐騙集團還可惡」。

貼文曝光後，引來眾網友的撻伐，怒嗆根本是創作文，「你很帥嗎？神經病」、「匿名一律幻想文」、「幻想文發一發很好玩嗎」、「女友？繼續作夢吧」、「劇本編的太離譜」、「根本來找罵的吧」。