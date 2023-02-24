香港男團MIRROR去年7月在紅館舉行演唱會時，掛在空中的巨型螢幕突然掉落，砸中台上兩名舞者，其中李啟言(阿Mo)頸椎爆裂癱瘓，讓MIRROR飽受輿論壓力，休團一陣子才重啟活動，想不到近日又有成員出事，今(24日)盧瀚霆(Anson)出席宣傳活動時，在台前突然暈倒，令身邊的工作人員非常緊張，好在稍早他透過IG更新現況，盼粉絲不要擔心。

24日MIRROR全員出席宣傳活動，其中盧瀚霆在訪問環節時，突然在台前暈倒，最後在保鑣的攙扶下離去，對此，他在IG發文報平安，表示去醫院做完檢查，已休息半天，並解釋病情是嚴重脫水，加上有些感冒，才會身體不支暈倒，好在現在已恢復很多，「真的明白到，健康才是最重要」，並承諾今晚會好好休息

此外，盧瀚霆特意向現場媒體致歉未能接受完訪問：「其實兩個傳媒聯訪時，都叫自己盡力撐住，但拍最後一個social media interview(社群媒體訪問)時真的hold不住了。」貼文曝光後，MIRROR成員呂爵安(Edan)點讚關心，同時，粉絲們刷一排留言關心：「你要好好保重身體啊！我們什麼都不需要，只希望你身體健康」、「只是暈倒叫做沒事，這是身體在對你發出警訊，要你好好休息」、「每次見到你都有事，真的好心痛」、「今晚快快睡覺，明天又是一條好漢，好好保重就好了」。