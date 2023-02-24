漁業署證實我國高雄籍「聯昇發」漁船（CT4-2896）於印度洋公海作業期間失聯，並已尋求該海域鄰近國家協助搜救，同時協調於附近海域作業我國籍船隻就近協尋。該艘船是台灣鮪延繩釣協會（小釣協會）會員船，已請附近作業漁船協助留意，該協會秘書長何世杰表示，目前家屬心急如焚，只希望趕緊找到船。

漁業署表示，「聯」船係經許可赴印度洋海域作業漁船，船上計有16名船員，分別為1名臺籍船員及15名印尼籍船員。「聯」船於2022年10月7日自模里西斯路易士港出港作業，船方家屬於今年2月23日上午，尚與漁業署聯繫「聯」船海上轉載相關事宜，惟至當日中午，船方家屬再次聯繫漁業署，表示船隻失聯。漁業署進一步查證，「聯」船船位回報器（VMS）自動回報至2月19日12時，續由船方以書面回報船位至2月22日0時，惟至23日船方家屬向漁業署通報與「聯」船失聯。

根據了解，聯昇發號是台灣鮪延繩釣協會（小釣協會）會員船，秘書長何世杰表示，該船失聯後已通知附近作業漁船，也請台灣區鮪魚公會船在於附近作業時協助留意，並請模里西斯漁業專員協調來協尋船隻，目前家屬心急如焚，只盼趕緊找到船，希望於附近作業的船隻也能協尋；至於該名台籍船員的妻子則簡單表示，目前不方便回應。