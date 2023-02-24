影視產業再添新血，「紅杉娛樂」宣布攜手合作全方位影視IP公司「狼谷娛樂」，共組策略聯盟，計畫未來3年挹注3億投資10部影視IP，期望促進影視產業蓬勃發展。

紅杉娛樂為將優質在地化內容推向全球發行的新創影視公司，去年推出Disney＋ 原創影集《台北女子圖鑑》，開播即獲得熱烈討論，今年也將有全新Netflix原創影集《妮波自由式》上線。此外，亦宣布正式進軍電影市場，首次公開6項開發中的原創電影和影集項目，並陸續與國際頂尖團隊簽署合作意向，一同打造兼具高品質與高度娛樂性的影視內容。

紅杉娛樂總經理賴宇同表示：「紅杉娛樂於今年成立投資部門，並與策略聯盟夥伴狼谷娛樂合作，計畫3年共同挹注3億資金投資10部潛力作品，以投資及製作雙軌並進策略，推出更多優質影視作品，目標未來每年製作3部電影、3部影集，攜手頂尖合作夥伴一起進軍國際！」

狼谷娛樂總經理陳宜旻表示：「狼谷娛樂專精於IP項目開發及衍生規劃、海內外版權代理，擁有豐沛資源與人脈。此次與紅杉娛樂策略合作，將導入國際高效IP孵化模式，開發具有高度潛力的作品，共同為影視界帶來創新、精彩且與時俱進的娛樂影視內容，相信能更滿足觀眾的視聽享受」。

總經理賴宇同於春酒酒會上更宣布與頂尖創作者們共創具影響力的影視項目，有3部為電影，象徵紅杉娛樂正式進軍電影市場的企圖與野心，其中《消逝的你》是一對神經病男女在戲劇治療班支持彼此的療癒愛情喜劇；《死亡列車》則是兩個男人互相拯救彼此脫離時空迴圈的動作嫌疑劇；《動物小鎮》是一位製作人如何逃出充滿神祕宗教和喪屍的末世求生劇。

另外3部影集分別為主打價值千億手搖茶飲的商戰劇《手搖帝國》；揭開獵頭產業神秘面紗的職人劇《獵頭日記》；探討現代男女不婚的美食愛情劇《日常美味》。