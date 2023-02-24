以美國為首的西方聯盟在俄烏戰爭周年大打團結牌，全球「南北分歧」（North-South Divide）卻因這場衝突增深。《華盛頓郵報》指出，美國對世界秩序的影響力有其局限性；證據顯示，華府孤立俄國總統普丁的努力已然失敗。美國國務卿布林肯則認為，未加入西方譴責莫斯科的國家如印度和南非，正踏上與俄國漸行漸遠之路，只是這樣的進程不會「一下就發生」。

俄烏戰爭讓全球暴露在深度分歧之下，《華郵》認為諸多證據表明，不只如中國、伊朗等傳統俄國盟友未動搖，印度、中東、非洲等地對俄烏衝突看法也與西方迥異。俄國自蘇聯時代以來一直是印度最大的武器供應國，華府近年雖積極爭取拉攏印方，新德里仍持續抗拒西方要求遠離莫斯科的壓力，印俄貿易甚至在過去一年增長400％。

布林肯23日接受《大西洋月刊》訪問指出，印度數十年來仰賴俄國作為其軍備和國防供應核心，「但過去幾年如我們所見，印度已踏上遠離依賴俄國之路，轉而與我們和其他國家建立夥伴關係。」

另方面，南非與中俄在24日展開聯合軍演，西方外交官對時間點感到震驚，推測南非正從自稱的中立趨向支持莫斯科。一名美國官員告訴《華郵》：「他們表面上中立，說得客氣一點，愈來愈令人難以置信。」這位官員指出，南非結束種族隔離時代政權後，美國成為其最大的外國投資者與最重要的出口市場，開普敦損害與華府的關係毫無益處。

不過布林肯在訪談中提到，他明白南非與俄方的友好，並就美國政府過去的態度表達遺憾。他說：「蘇聯支持南非的自由力量，當然，令人非常遺憾的是，美國對種族隔離政權過於同情，而這樣的歷史也不會一夕之間被抹去。」

烏克蘭駐南非大使亞布拉維托娃（Liubov Abravitova）坦言，在非洲博取對烏克蘭的同情非常艱難，普丁正利用俄國與南非的這份友好。她說，俄國「唯一的底牌是從未殖民非洲」，「但這也適用於烏克蘭」。