美國聯準會（Fed）最關注的通膨指標，1月個人消費者支出物價指數（PCE）意外增速，年增5.4%，核心PCE年增4.7%，雙雙高於市場預期及前值，10年期美債殖利率來到3.96%。美股周五（24日）3大指數開低，道瓊工業指數開重挫逾300點，那斯達克指數跌逾1.5%。

截至台北時間22點34分，道瓊工業指數下跌348.56點（或1.05%），暫報32805.35點；那斯達克指數下跌178.62點（或1.54%），暫報11411.78點；標普500指下跌48.72點（或1.21%），暫報3963.6點；費城半導體指數下跌51.13點（或1.71%），暫報2937.68點。

5大科技巨頭同步開低，微軟、Meta、谷歌、蘋果跌逾1%，亞馬遜跌超過2%。半導體類股方面，輝達跌1.1%，超微、艾司摩爾跌逾2%，台積電ADR跌2.7%，聯電ADR跌約2%。

美國周五公布最新PCE物價指數，1月年增5.4%，高於市場預期的5%和前值修正後5.3%，按月來看，月增0.6%，亦高於預期的0.4%及前值修正後0.2%；排除波動劇烈的能源和食品的核心PCE物價指數年增4.7%，超乎市場預期的4.3%及前值修正後4.6%，按月來看，月增0.6%，亦高於市場預期及前值。