香港經濟日報引述富智康集團表示，預期公司營業收入約為93.94億美元或以上，對比2021年度之營業收入約85.83億美元。
集團指出，由於大陸的其中一個廠區爆發新冠疫情，繼當地政府實施嚴格的封鎖及限制後，2022年11月，集團於大陸北方地區的生產活動也受到不利影響。
隨後，大陸官方於2022年12月7日宣布，解除嚴格的「動態清零」政策，使大陸的新冠疫情感染人數隨之飆升。相關因素皆對該集團、其客戶及供應商於大陸的營運造成不利影響。
受新冠疫情影響，富智康集團24日公布，預期截至2022年12月31日止年度，公司轉盈為虧，綜合淨虧損約為7,300萬美元，2021年同期綜合淨溢利為5,640萬美元。
香港經濟日報引述富智康集團表示，預期公司營業收入約為93.94億美元或以上，對比2021年度之營業收入約85.83億美元。
集團指出，由於大陸的其中一個廠區爆發新冠疫情，繼當地政府實施嚴格的封鎖及限制後，2022年11月，集團於大陸北方地區的生產活動也受到不利影響。
隨後，大陸官方於2022年12月7日宣布，解除嚴格的「動態清零」政策，使大陸的新冠疫情感染人數隨之飆升。相關因素皆對該集團、其客戶及供應商於大陸的營運造成不利影響。
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