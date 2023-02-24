香港經濟日報引述富智康集團表示，預期公司營業收入約為93.94億美元或以上，對比2021年度之營業收入約85.83億美元。

集團指出，由於大陸的其中一個廠區爆發新冠疫情，繼當地政府實施嚴格的封鎖及限制後，2022年11月，集團於大陸北方地區的生產活動也受到不利影響。

隨後，大陸官方於2022年12月7日宣布，解除嚴格的「動態清零」政策，使大陸的新冠疫情感染人數隨之飆升。相關因素皆對該集團、其客戶及供應商於大陸的營運造成不利影響。