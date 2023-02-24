英國哈利王子與妻子梅根2020年3月移居洛杉磯，頗受美國民眾歡迎。然而今年1月以來這對夫妻好感度雙雙慘跌，比醜聞纏身的二叔安德魯王子還不如。一項最新發布的民調顯示，哈利2月人氣陡降到負10，梅根更慘跌至負17，不明就裡的人還以為這是最近北美暴風雪低溫數字。

《新聞周刊》（Newsweek）23日公布委託顧問公司Redfield & Wilton於本月19日執行的民調結果，哈利王子在美國好感分數居然是負10分；出身美國洛杉磯的梅根負17分更糟，慘不忍睹。

即使是哈利的叔叔、陷入未成年少女性醜聞的安德魯王子負2分，也強過哈利與梅根。有26%受訪者對安德魯王子仍抱有好感，討厭他的則占28%。

安德魯王子（左）是已故英國女王伊莉莎白二世（右）最疼愛的兒子。圖為母子倆2018年6月在倫敦合影。（資料照／美聯社）

Redfield & Wilton的調查顯示，自去年12月以來，哈利人氣已重摔48分，梅根大跌40分。

值得注意的是，美國不少民眾很挺哈利梅根，因為這對夫妻的支持者常把王室與英國媒體對兩人與安德魯王子的雙重標準視為不公平待遇的證據。因此，上述最新民調結果出爐，令各界大吃一驚。

這對夫妻人氣暴跌的分水嶺是哈利王子自傳《備胎》（Spare）上市。去年12月，哈利人氣還有38分、梅根23分；1月份兩人分數進入負數狀態，各為負7分與負13分。

哈利王子自傳今年1月上市後，他在美國的人望出現由正轉負的窘況。（資料照／美聯社）

本次調查數據顯示，喜歡哈利的受訪者占32%，梅根占27%；討厭哈利、梅根的各為42%與44%。對安德魯抱有好感與負面觀感的占比各為26%、28%。

不喜歡也不討厭哈利王子的受訪者占18%，7%回應「不知道」，亦即有25%的受訪者對他並無負面觀感；20%的受訪者對梅根抱以中立看法，沒有意見的人占8%，合計28%的受訪者對她並無強烈負面感受。