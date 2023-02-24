第20季SBL超級籃球聯賽第二階段於高雄鳳山體育館持續進行中，24日由衛冕軍台灣銀行對上台灣啤酒一役中，台銀靠著團隊多點得分，全隊多達5人得分上雙，終場以96比87力退台啤收下2連勝。其中傷癒復出以替補身份出發、仍高效砍下17分、10籃板的台銀外援瑪哈尼（Max Mahoney），不僅對此役表現感到滿意，他也不諱言，目標就是助隊完成二連霸。

前兩戰腳踝扭傷缺陣的瑪哈尼，今天雖以替補身份上陣，但他僅上場22分鐘就高效攻下17分、10籃板。這位畢業於美國波士頓大學的傳統型低位中鋒，年僅24歲、身高203公分，NCAA時期曾在所屬愛國者聯盟（Patriot League）獲得錦標賽MVP，大學畢業後也曾在歐洲賽場混跡過，基本功相當紮實。

這個賽季是瑪哈尼首度來到台灣討生活，他表示很開心能夠來到這裡，同時也坦言台灣球風更加快速，是隊友在場上場下的相互扶持，表現才能更加穩定。瑪哈尼很清楚台銀扛著衛冕軍的壓力，但他不諱言，目標就是幫助球隊取得二連霸，他說：「不會緊張，就是努力練習、相信隊友，發揮化學效應，並用這樣的心態去贏球。」

此戰少了被禁賽的得分主力霍勝（Cornelius Hudson）的台啤，雖在開賽拉出一波12比4攻勢，不過台銀隨比賽進行逐漸找回狀態，並靠著林柏偉兩記外線後來居上，台銀首節打完以27比28只落後台啤1分。次節戰況呈現拉鋸，半場結束前台銀張博勝兩罰俱中，雙方51：51戰成平手。

兩隊在上半場整體命率皆不俗，不過第三節台啤外線卻陷入當機，單節6投0中，也讓台銀帶著9分領先進入末節。第四節台銀更一度將差距拉開到雙位數，雖然台啤靠著黃泓諭三記外線沒讓分差擴大，但台銀團隊多點得分仍略勝一籌，終場台銀收下2連勝，同時也賞給台啤2連敗。

台銀此戰有5人得分上雙，除瑪哈尼17分外，林柏偉同樣拿到17分，張家禾16分，陳侑昫與潘祥偉各拿11分，團隊兩分球命中率高達6成，三分球命中率也超過4成，是球隊獲勝另一大主因。台啤方面，陳兆豪、蓋比與黃泓諭三人都攻下14分，可惜球隊下半場表現不如臺銀苦吞二連敗。

稍晚另一場賽事，則由處於2連敗狀態的裕隆納智捷，出戰2連勝當中的彰化柏力力。力拚止敗的裕隆，半場結束前靠著黃宗翰的壓哨放籃，以40比38小幅領先。易籃後裕隆開始打得順風順水，第三節以30比16的單節比分奠定勝基，儘管末節一度亂流，仍以83比74獲勝中止連敗。