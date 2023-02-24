央行分析，今年1月通膨率回升，主要是春節因素，而國內外主要機構預測台灣今年通膨率介於1.4～2.6％，平均為1.94％，但地緣政治衝突風險及天候為影響未來台灣通膨走勢的主要不確定因素。

整體來看，台灣去年CPI年增率為2.95％，是2009年以來最高，主要受進口原油及糧食等原物料成本上揚等供給面因素影響，核心CPI年增率則為2.61％，也是2009年以來最高。

不過，台灣物價漲幅相對溫和，主因台灣積極採供給面措施因應能源及食物價格波動，降低其外溢效果，對於整體物價穩定有很大的幫助，加上央行採漸進式的緊縮性貨幣政策，有助抑制國內通膨預期心理。

在台灣的經濟成長來看，預期今年全球經貿成長動能放緩，將抑制台灣出口成長，且廠商對未來景氣看法保守，民間投資動能將趨緩，不過，國內防疫措施及邊境管制放寬，國人消費意願增加，預期今年經濟「溫和成長」，國內外主要機構對台灣今年經濟成長率預測值平均為2.21％。