觀察一周以來，新台幣貶7分或0.22％，2月則是重貶4.28角或1.4％。觀察2月走勢，1日新台幣突破30元整數大關，收在29.965元，2日更收在2月最高的29.7元，接著新台幣則是一路偏貶，22日收在30.504元，為本月收盤價最低點。
由於美國升息壓力再起，因此近期明顯出現美元指數反彈，22日攻上104.55後，23日、24日約在104.57左右。匯銀主管觀察，接下來要觀察美元指數的重點是年線106，若來到106附近，全球股債匯市將承受龐大回檔修正壓力。
市場預期美國聯準會（Fed）升息高點將更高、升息時間將拉長，讓美元指數衝高至104.5以上，台股24日重挫111.62點，出現股匯雙殺，新台幣貶值7.5分，收在30.48元，二大外匯公司總成交量為18億美元。
觀察一周以來，新台幣貶7分或0.22％，2月則是重貶4.28角或1.4％。觀察2月走勢，1日新台幣突破30元整數大關，收在29.965元，2日更收在2月最高的29.7元，接著新台幣則是一路偏貶，22日收在30.504元，為本月收盤價最低點。
由於美國升息壓力再起，因此近期明顯出現美元指數反彈，22日攻上104.55後，23日、24日約在104.57左右。匯銀主管觀察，接下來要觀察美元指數的重點是年線106，若來到106附近，全球股債匯市將承受龐大回檔修正壓力。
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