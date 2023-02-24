觀察一周以來，新台幣貶7分或0.22％，2月則是重貶4.28角或1.4％。觀察2月走勢，1日新台幣突破30元整數大關，收在29.965元，2日更收在2月最高的29.7元，接著新台幣則是一路偏貶，22日收在30.504元，為本月收盤價最低點。

由於美國升息壓力再起，因此近期明顯出現美元指數反彈，22日攻上104.55後，23日、24日約在104.57左右。匯銀主管觀察，接下來要觀察美元指數的重點是年線106，若來到106附近，全球股債匯市將承受龐大回檔修正壓力。