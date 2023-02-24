以為身體出現小毛病，就醫後可能發現出大事。消化內科醫師林相宏指出，罹患「大腸息肉」的年齡層似乎有年輕化趨勢，日前他替一名40多歲患者照大腸鏡時，赫然發現3公分大的「雙頭龍」，花了一番心力才終於切除，同時，他也建議「抽菸者、喝酒者、肥胖體重者，飲食習慣不佳者」等4類人，可提早做大腸鏡檢查。

林相宏在臉書粉專《胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所》發文表示，他幫患者照大腸鏡的經驗已經有幾千例，「真的第一次遇到這麼可愛的雙頭龍息肉」，讓他感覺就像是哥吉拉在大戰怪獸般，費了好大一番功夫，才終於將息肉切除。

林相宏透露，這名患者年僅40多歲，但息肉已長到3公分大，讓他直呼「大腸息肉的年紀真的在年輕化」，同時他也藉此機會呼籲，一般人超過45歲就要做大腸鏡檢查，有家族史則可提早到40歲，或是早於家中發病者10年開始檢查，而特殊基因族群，則需提早到20至25歲篩檢。

此外，有4種不良習慣的民眾更要特別注意，包括：抽菸、喝酒、肥胖體重，或是飲食習慣不佳，喜歡攝取過多紅肉、加工食品、含糖飲料、甜食、燒烤、油炸的人，也建議提早接受大腸鏡檢查。

陽明交通大學生化暨分子生物學系教授蔡英傑近期也在臉書發文指出，很多大腸癌是由大腸息肉經過5至10年的時間，逐漸癌化形成，若能早期發現並切除息肉，就能降低癌化機率。蔡英傑也建議，民眾如廁後可多觀察排泄物，若出現血或是黏液，及糞便形狀和排便習慣改變，或是有長期腹部不適的症狀，都務必提高警覺，盡速到醫院檢查。