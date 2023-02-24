今天(24日)是俄烏戰爭發生滿一年，蔡英文總統今表示，台灣會持續堅定地支持烏克蘭，也會堅守民主自由的價值；副總統賴清德也表示，堅定捍衛自由民主的烏克蘭人，令世人敬佩。期盼戰爭早日結束，有尊嚴的和平早日到來。

俄烏戰爭滿一年；蔡英文總統及副總統賴清德在臉書齊發聲；蔡英文指出，直到現在，烏克蘭的全體人民，以堅定不移的意志，奮力抵抗俄羅斯的侵略，捍衛並致力收復烏克蘭的每一寸領土。

俄烏戰爭滿一年 蔡賴齊發聲。蔡英文臉書截圖

她說，不僅是軍人在前線作戰，有理髮師早上在理髮廳工作，晚上穿上迷彩服，看守國家首都的天際線；有司機冒著生命的風險，在烏克蘭的邊境，來來回回載著許多家庭逃難。烏克蘭人民持續用自己的方式守護國家、未曾放棄。

她指出，烏克蘭人民的故事，就是堅守民主自由的故事；支持烏克蘭，就是支持民主自由。台灣位處印太地區民主自由防線的最前緣，這一年來，也始終和烏克蘭站在一起。

她說，從一年前，戰爭剛爆發，執政團隊緊急提供烏克蘭醫療物資、台灣人民熱心捐贈，一直到現在，政府和民間共募贈27公噸醫療物資、超過700公噸人道救援物資，以及超過4100萬美元，協助安置烏克蘭難民。

總統說，當寒冬來臨，台灣也援助烏克蘭4座城市採購發電及供暖設備，希望送上即時的溫暖關懷，幫助烏克蘭人民度過寒冬。

總統說，她要再次強調，台灣會持續堅定地支持烏克蘭，也會堅守民主自由的價值，扮演國際社會的良善力量，為世界民主和平貢獻心力。我相信，熱愛民主的人們團結在一起，民主自由終將勝利。