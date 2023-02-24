商務部數據亦顯示，1月PCE物價指數年增5.4％，高於去年12月的5％與市場預期4.9％增幅。月增率為0.6％，高於12月的0.2％與市場預期的月增0.5％。
扣除波動劇烈的食品與能源後，核心PCE1月年增4.7％，高於12月的4.4％與市場預期的4.3％增幅。月增率為0.6％，高於12月與市場預期的0.4％增幅。
美國商務部24日公布，聯準會（Fed）偏好的通膨指標─核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率達4.7％，高於市場預期的年增4.3％，顯示Fed未來升息壓力仍大。
商務部數據亦顯示，1月PCE物價指數年增5.4％，高於去年12月的5％與市場預期4.9％增幅。月增率為0.6％，高於12月的0.2％與市場預期的月增0.5％。
扣除波動劇烈的食品與能源後，核心PCE1月年增4.7％，高於12月的4.4％與市場預期的4.3％增幅。月增率為0.6％，高於12月與市場預期的0.4％增幅。
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