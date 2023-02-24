去年10月中解封後，立刻有許多人赴日大玩特玩，但若有去福岡的哈日族要小心了。日本百年溫泉旅館「大丸別莊」近日被踢爆，一年只換2次溫泉水，細菌數嚴重超標，引發日本網友憤慨。

根據《朝日新聞》報導，日本規定旅館浴場的水必須每周更換1次，但大丸別莊的大浴場熱水，竟然每年休館時才會進行更換，也就是1年只換2次，不僅如此，也未按照規定放氯消毒，導致可致人於死的「退伍軍人菌」標準超出規定3700倍。

早在去年12月，地方政府就發函要求大丸別莊進行改善，但業者疑似偽造文書，寄出假報告，如今面臨重懲，媒體找上門時，大丸別莊拒絕說明，只冷回「社長不在，我們無法回答任何問題」。

由於大丸別莊歷史超過百年，旅館面積達到3000坪，除了溫泉，還有美輪美奐的日式庭園與木造建築本體，連昭和天皇都曾下榻於此，同時也是福岡市觀光網站的力推景點，如今爆出醜聞，也讓日本網友憤怒不已，痛批業者造假，東窗事發竟然還拒絕做出回應，根本罔顧人命。