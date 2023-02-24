立法院各委員會昨天召委選舉落幕，國民黨立委賴士葆今(24日)在臉書發文大歎，民進黨團傾全力包辦兩席衛環委員會召委，讓在野黨想要監督查明疫苗採購及高端等亂象和弊端設下柵欄障礙，令人扼腕，這是民主政治另類狡詐。他說，更令人感到悲哀的是，監督機關的自我矮化和沉淪，監察院怠惰失職，縱容行政機關的濫權與攬權，孰令致之？

賴士葆說，監察院是獨立機關，根據憲法必須提名超越黨派的公正人士，但是蔡英文提名的人選幾乎都是相同意識形態的親綠人士，以致於監察院的分際與功能全然淪喪。

他說，防疫期間，當監委想要調查3＋11和疫苗採購的決策，蘇貞昌表示「防疫工作辛苦，要被調查，不厚道也不公平。」於是所有調查喊停。監察院本該監督行政機關卻淪為行政院下屬的監督局，因此疫苗採購的過程就冠冕堂皇的被封存30年，官員護航高端所衍生的後果不了了之。

賴士葆指出，回首109年7月16日，為了抗議陳菊擔任監察院長的不當提名，在野黨抗議過程，當時他被打得頭破血流，那是刻骨銘心的記憶，付上血淚斑斑的代價，遺憾沒有辦法阻止深綠背景、極不適任的陳菊出任監察院長。此後所有對行政機關的包庇護航都在意料之中，看到全面執政的蔡政府任令監察機關無法整飭官箴、澄清吏治，更是讓人痛心疾首。

衛環委員會召委賴士葆疫苗高端陳菊