離岸人民幣24日急貶，從約6.91關口一路下貶，至午間貶逾6.94關卡，晚間再貶逾6.97。在岸人民幣方面，24日下午收盤報6.9442，現報6.9510，最低曾觸及6.9550。

分析認為，隨著人民幣跌破6.9關卡，市場貶值預期升溫，加上中美緊張關係可能進一步升級，亦影響市場情緒，人民幣調整幅度偏大。