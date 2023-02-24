離岸人民幣24日急貶，從約6.91關口一路下貶，至午間貶逾6.94關卡，晚間再貶逾6.97。在岸人民幣方面，24日下午收盤報6.9442，現報6.9510，最低曾觸及6.9550。
分析認為，隨著人民幣跌破6.9關卡，市場貶值預期升溫，加上中美緊張關係可能進一步升級，亦影響市場情緒，人民幣調整幅度偏大。
美元指數24日下午不斷走升，晚間更上揚突破105關卡。連帶離岸人民幣24日晚重貶，近晚間22時貶逾6.97關卡，現報6.9643。
離岸人民幣24日急貶，從約6.91關口一路下貶，至午間貶逾6.94關卡，晚間再貶逾6.97。在岸人民幣方面，24日下午收盤報6.9442，現報6.9510，最低曾觸及6.9550。
分析認為，隨著人民幣跌破6.9關卡，市場貶值預期升溫，加上中美緊張關係可能進一步升級，亦影響市場情緒，人民幣調整幅度偏大。
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