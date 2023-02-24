網飛最新降價實施範圍遍及各大洲，在中東地區包括葉門、約旦、利比亞、伊朗，在撒哈拉沙漠以南非洲包括肯亞，在歐洲包括克羅埃西亞、斯洛伐克、保加利亞，在拉丁美洲包括尼加拉瓜、厄瓜多、委內瑞拉，在亞洲則包括馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓等國。

網飛在上述地區針對特定月費方案實施降價，有些方案月費跌幅甚至多達50％。

瑞銀集團媒體娛樂分析師荷杜利克（John Hodulik）表示：「最新降價措施不僅違背網飛近期發展趨勢，也與整體線上影片串流產業的趨勢背道而馳。部分方案月費調降的百分比相當顯著。」