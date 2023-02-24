台灣大哥大跟台灣之星的合併案今晚正式落幕，據了解，台灣大董事會通過授權公司以不高於每一股台灣之星普通股，換發為0.0326股普通股，雙方併購金額一路從282億元談到197億元，台灣大砍價達85億元，不過與外界傳的百億元差距不大。

台灣之星在今（24）日晚間召開董事會，通過整起合併案。從先前批露的資訊可以看到，台灣之星價值最高的除了5G頻譜，還有早在2013年就標下的，位於1GHz以下的黃金頻譜900MHz上下行共10M。然而該段頻譜遭NCC要求，在合併案後需處理或歸還，此舉讓台灣大相當不滿。

針對NCC核准合併案要求歸還10MHz頻譜一事，台灣大總經理林之晨表示，台灣大將研究是否進行行政救濟。

另台灣大早先也指出，將盡快與台灣之星完成修約及主管機關核准申請，且經過一年以上的準備，相信整併程序可以更迅速地進行，新的換股比例除了將降低股權稀釋，對兩方也是雙贏結果。在基於台灣之星優於其相近同業的用戶數、ARPU以及EBITDA，預計可為股東帶來更好的收益。林之晨還提到，視主管機關之後的審議速度，希望合併時間落在第三季至第四季。