正在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比進行的「IDEX 2023」國際防務展，登場了一把阿聯本地產的一款新型「獰貓」（Caracal Light Machine Gun 556, CLMG 556）輕機槍，這間總部位於阿布達比的槍廠就叫做獰貓（Caracal），是該國UAE Edge集團的旗下的子公司，專攻輕兵器製造，從目前展出的實槍來看，外觀與比利時FN Minimi輕機槍族極爲相似，許多細節更接近於FN Minimi MK3。

據據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）24日報導，獰貓輕機槍採用5.56×45mm釐米北約口徑，是一款彈鏈供彈的全自動輕機槍，重7.8公斤，該武器具有開放式槍機設計，配備先進的長行程氣動活塞系統，循環射速為700-950發每分鐘。

獰貓的執行長阿梅里（Hamad Alameri）在公司所發佈的新聞稿中表示，CLMG 556是阿拉伯聯合大公國所開發的第一挺輕機槍。

「CLMG 556採用最新的快速成型技術和精密製造技術開發，與其他獰貓槍族相似的模組化、耐用和減輕重量的功能，」

CLMG 556的標準配置包括5段可調伸縮槍托，本身還整合了3段可調的貼腮。上機匣上方配置了北約配件導軌（STANAG 4694, NAR）可加裝如光學瞄具、快瞄等設備，該武器配備固定的鐵瞄，可調範圍和3段可調式腳架。

該武器採用鍛錘鍍鉻膛線的槍管，共有3種不同的槍管長度可供選擇，分別是330.2釐米、406.4釐米和457.2釐米，即北約常見的13、16和18英吋槍管長度，並可快速更換槍管以提高槍管耐用度。