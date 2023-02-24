受到氣候、全球禽流感影響，全台近來鬧「蛋荒」，雞蛋供不應求、價格高漲引發民怨，農委會主委陳吉仲發文致歉，並稱預計3月底前將從澳洲進口500萬顆雞蛋。前民進黨立委沈富雄不禁怒轟，陳吉仲身為農委會主委，搞一個蛋搞成這個樣子，真的非完蛋不可，丟臉。

沈富雄今(24日)在政論節目《少康戰情室》中表示，蒜頭、高麗菜、蛋等3個東西，都發生供需不穩的現象。其中，高麗菜是因為氣候的關係，高麗菜可吃可不吃；至於蛋方面，好像大家不吃蛋不行。

沈富雄透露，他小時候因為窮，沒有蛋吃，大概一個月吃不了一顆蛋。到26歲，當時他念醫科，宿舍晚餐難吃死了，有錢的人吃得到煎蛋、炒蛋，一個荷包蛋放在上面，就是加菜了。所以蛋的需求，在人民的生活感受裡頭，隨著時代、時間而不一樣。

沈富雄甚至指出，陳吉仲作為一個部長級的農委會主委，搞一個蛋搞成這個樣子，他真的非「完蛋」不可，丟臉。