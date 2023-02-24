賓士休旅車行駛在台61線快速道路時，卻遭掉落物「逆向逼車」，嚇得駕駛急煞2次才閃過。

行駛在高速公路、快速道路，或是一般道路上，真的要隨時注意路況！有名賓士休旅車日前行駛在台61線快速道路上，前方路況竟出現1具「圓柱形」掉落物，不斷在車道上翻滾，賓士車駕駛趕緊先煞車放慢速度，豈料，該掉落物像是「逼車」似的逆行，逼得賓士車一直往左靠，差點擦撞護欄，所幸，最後該掉落物改變方向，而賓士車也安全閃避而過。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段32秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台61線快速道路上，內側車道有輛賓士休旅車，然而，該休旅車開始煞車放滿行駛，不久後，竟驚見1具「圓柱形」掉落物，在外側車道翻滾，豈料，該掉落物卻往內側車道滾去，嚇得賓士車駕駛急煞，掉落物就像是「逼車」似的，直接在內側車道翻滾，賓士車再次急煞不斷靠左閃避，就快擦撞到內側護欄，就在千鈞一髮之際，賓士車順利閃過掉落物。

影片一出，網友紛紛留言表示「讓我想到以前任天堂遊戲 瑪莉歐要閃大猩猩丟下來的木桶」、「這樣可以檢舉逼車了吧」、「這要檢舉哪一項，惡意逼車還是切換車道未依規定顯示方向燈」、「連桶子都逼車」。