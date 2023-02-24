香港時尚名媛蔡天鳳（Abby Choi）失蹤3天，今天下午警方發現她陳屍香港新界大埔龍尾村，遺體殘缺，頭顱等部分屍骨在冰箱尋獲，殘肢有部分遭到烹煮。香港警方已以涉嫌謀殺拘捕蔡女前夫的父母與哥哥，她的前夫仍在逃。執法當局初步懷疑，蔡女的前夫夥同父兄以牛肉刀犯案。
綜合香港媒體報導，據悉蔡女與前夫離婚後仍接濟前夫家人，但這家人貪得無厭，雙方疑似發生金錢糾葛而埋下殺機。蔡女與前夫育有兩名子女，她再婚「譚仔米線」小開後又有子女2人。「東網」報導，據說蔡女與譚仔米線小開的婚姻並未註冊，若蔡女身故，她上億元港幣的財產將由前夫繼承。
「香港01」報導，蔡女遺體遭肢解，屍塊置於龍尾村一處屋內的冰箱裡、疑經烹煮，屋內也起出烹煮工具。
據香港警方22日發布協尋資訊，蔡天鳳現年28歲，中國籍，最後一次露面是21日午後2時15分露面，之後不知去向，她身上帶了身份證件、手機與現金，當時她準備去一所學校接與前夫所生的女兒。
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