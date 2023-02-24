香港經濟日報報導，該意見指出，支持REITs份額交易流通，促進長期穩定經營，防範短期炒作，並會優先支持雄安新區、海南自由貿易港、深圳中國特色社會主義先行示範區等國家政策重點支持區域，以及人口淨流入的大城市開展REITs試點。

同時，為了利用各類建設用地，將依法依規建設和持有營運長期租賃住房的企業提供資金支持。

觀念平台－ESG邁入國際貿易協定舞台
支持者勸進選立委 前花蓮市長魏嘉賢：會審慎評估
買不到蛋...蛋白質該怎顧 營養師10大取代食物「這類最優先」
#REITs #試點 #意見 #支持 #優先