香港經濟日報報導，該意見指出，支持REITs份額交易流通，促進長期穩定經營，防範短期炒作，並會優先支持雄安新區、海南自由貿易港、深圳中國特色社會主義先行示範區等國家政策重點支持區域，以及人口淨流入的大城市開展REITs試點。
同時，為了利用各類建設用地，將依法依規建設和持有營運長期租賃住房的企業提供資金支持。
中國人民銀行、中國銀保監會24日晚間就「關於金融支持住房租賃市場發展的意見（徵求意見稿）」公開徵求意見。意見提出，要穩步推進房地產投資信託基金（REITs）試點工作，在把控風險前提下，募集資金用於住房租賃企業持有並經營長期租賃住房。
香港經濟日報報導，該意見指出，支持REITs份額交易流通，促進長期穩定經營，防範短期炒作，並會優先支持雄安新區、海南自由貿易港、深圳中國特色社會主義先行示範區等國家政策重點支持區域，以及人口淨流入的大城市開展REITs試點。
同時，為了利用各類建設用地，將依法依規建設和持有營運長期租賃住房的企業提供資金支持。
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