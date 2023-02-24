香港經濟日報報導，該意見指出，支持REITs份額交易流通，促進長期穩定經營，防範短期炒作，並會優先支持雄安新區、海南自由貿易港、深圳中國特色社會主義先行示範區等國家政策重點支持區域，以及人口淨流入的大城市開展REITs試點。

同時，為了利用各類建設用地，將依法依規建設和持有營運長期租賃住房的企業提供資金支持。