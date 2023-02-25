TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店，正式在24日開箱迎賓。（邱立雅攝）

TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店1樓有全台獨家引進的WIRED CAFÉ。（邱立雅攝）

台灣蔦屋股份有限公司與竹風建設攜手打造竹北第一間國際品牌書店TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店，正式在24日開箱迎賓，書店位於竹北縣3地區的竹風樹海社區，移植了日本原汁原味的的設計美感與生活氛圍，透過選書、選品與陳列、企劃，打造質感生活提案，預料將成為竹北地區的藝文新地標。

TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店開箱活動邀請竹北市市長鄭朝方、台灣蔦屋董事長橋本龍之介與竹風建設董事徐子鑑共同主持，邀請賓客一起開箱蔦屋，並且啟動後續一連串的藝文活動。

徐子鑑表示，竹風建設是幸福生活的營造者，TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店透過了台日團隊在建築與美學的跨界合作之下，激盪出不同以往的書香文化與高質感生活圈，帶動整個街廓的藝文氛圍，營造更美好的竹北生活及價值。他也透露，雙方團隊針對開店細節，有諸多細緻的討論，力求完美。

有別於商場內的書店型態，TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店坐落在竹風樹海社區，在規畫初期即針對街區居民的輪廓、特色進行調查，定義書店氛圍，並以「憧憬的收藏室」一個渴望收藏、汲取靈感的空間，彰顯品牌品質的特色，TSUTAYA BOOK STORE針對選品和體驗下足功夫，首波提案即以「酒、杯器、生活」點出品味及質感，引進去年於日本「全國新酒鑑評會」獲得金賞獎殊榮的醉園大吟釀，限量180瓶。

TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店1樓有全台獨家引進的WIRED CAFÉ 提供早午餐、下午茶、咖啡的愜意生活型態，可以一邊選書、閱讀，一邊享用餐點，其他樓層主要有7大主題選書包含生活、旅行、美食、兒童、文學、語文、日文雜誌書籍以及質感選物，符合在地民眾生活型態。

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