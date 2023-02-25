在這份研究戰爭對全球貿易和發展影響的報告中，世貿組織首席經濟學家奧薩（Ralph Ossa）指稱，過去一年該戰爭雖然造成諸多破壞，但貿易流動依舊開放。另外受惠多邊貿易體系與各國政府合作，糧食價格飆升和供應短缺問題也並沒有出現。

整體來說，世貿組織在評估戰爭對國際貿易影響後得出主要結論，就是全球貿易展現高度韌性，並有助各國適應戰爭對經濟造成的衝擊。

世貿主要就幾個層面來分析戰爭的影響。首先在總體經濟方面，去年戰爭剛爆發時，它原本預估2022年全球貿易增幅將介於2.4％到3％之間，最悲觀預估甚至只有0.5％，但在去年10月已上調估值到3.5％，其原因就是實際貿易成長超出先前預期。詳細數據預計在4月出爐。

其次是俄烏兩國的出口變化，該組織表示，去年烏克蘭出口金額儘管減少3成，但鄰近國家像是波蘭與匈牙利卻向烏克蘭增加進口，其中多數為農產品。同期間俄國出口額則是增加15.6％，大部分要歸因燃料、化肥和穀物價格上漲。其中俄國對中、印度兩國的出口增幅最大、對英、美兩國出口則大幅減少。

高度倚賴俄烏出口等國家的受創程度也沒有如預期般嚴重。先前外界最擔憂小麥、玉米、向日葵產品、化肥與燃料等將因戰爭關係而嚴重短缺。但在各國積極尋找替代來源，讓該危機得以避免。例如埃及在戰爭發生後的前八個月，雖然對烏國小麥進口銳減超過8成，但在轉向對歐盟進行採購，讓小麥不足問題獲得解決。

在貿易政策方面，世貿認為全球糧價增幅能夠低於預期，反映西方國家在實施出口限制上仍有所節制。它說對此舉動表示支持，但仍會密切關注發展。