房市年度黃金大檔「329檔期」即將登場，北台灣將聚焦雙北市幾個籌備多年的指標大案，其中新北市板橋「佳元植」，為擅長整合都更及危老重建案的佳元建設，插旗新北市的首發案，接待中心外觀打造成像一座博物館一般，產品規劃則不惜重金，把台北市豪宅的建材等級及規格，搬進該案，打造質感住宅，據悉叫好又叫座，成為房市話題。

佳元建設董事長蔡錫全表示，佳元建設是向來擅長危老和都更案的精品建商，整合板橋莊敬路危老案僅僅22天，就獲得市府審查通過，震撼業界，最近醞釀正式推出「佳元植」，在416坪基地上，規劃地上22樓、地下5層的RC結構住宅大樓，10樓以上可售總銷約25億元，主力規劃為23坪2房至48坪3房共110戶，每坪開價85~96萬元。

蔡錫全表示，「佳元植」是佳元建設揮軍新北市的首發案，附近已經有10多年沒推出新的預售案，累積可觀的換屋需求，因此原本就不是以利潤掛帥的佳元，對原地主、對環境，有股使命感，要以佳元建商品牌實力，把台北市豪宅的軟硬體高規格帶到板橋，分享給原地主，因此頗獲得客戶認同。農曆年後來客量逐漸回籠，且土耳其大地震後，很多客戶更確定他們的換屋需求，目前低樓層已賣得差不多。

據「佳元植」現場專案海悅地產指出，「佳元植」距離捷運新埔站僅走路約7分鐘，跟板橋車站車程約10分鐘，附近還有明星學校，很多客戶選擇在此作為換屋首選，區域換屋客就佔7成。

現場專案指出，佳元建設為台北市發跡的精品建商，此次首度空降新北市，第一筆新案即選定莊敬路，推出「佳元植」，特別下了重本，精心雕琢，邀請豪宅一線建商國美建設多年來的御用建築師-陳克聚建築師操刀，許多明星指定的設計師董紀威，聚集超強卡司，以台北市豪宅的規格，來打造這座揮軍新北市板橋的第一號作品「佳元植」。

銷售人員表示，「佳元植」在17樓以下的標準層中，一層規劃有6戶，方圓1公里之內都是低矮公寓建築，入住後視野寬闊、採光通風佳；18樓以上一層規劃4 戶，都是露台戶；一樓入口處，貼心規劃有寵物洗滌區，公設則規劃有圖書館、信箱區等；電梯則有3座。

最小單位23坪2房產品，配備有2間衛浴、廚房提供IH燈，目前已率先去化，目前只剩下個位數戶數，是最炙手可熱的產品。

另外規劃有37坪3房產品，除廚房配備瓦斯爐外，衛浴有2間，其中1間升級到四件式衛浴。

19樓房型則是45和48坪的戶別，採二進式規劃，有獨立玄關，配備有3間衛浴，都有對外窗，露台面積達22坪，為最大亮點，據悉開賣第一天就被搶走2戶。

在公設方面，頂樓規劃有晒被區、BBQ露台區、健身房和瑜珈區等公設；地下室一樓有垃圾處理室、廚餘冷藏櫃等，停車空間設有泡沫滅火設備。

在工法上，最大特色是樓板高度達3.4公尺，在一般住宅中較罕見；預拌混凝土低樓層採7,000psi，三樓以上採6,000及5,000、4,000psi，隨著高度遞降；鋼筋採成本較貴的高拉力鋼筋，以減少鋼筋使用數、避免灌漿時產生蜂窩狀空隙；窗框採特別補強工法，相對少見；衛浴防水作到220公分，強過一般只作到170~180公分，乾區則作到150公分；大門採卡片鎖及人臉辨識系統，「刷臉」即可進門；行車進入停車場升級為車牌辨識系統；電動車充電槽也預留好，駕駛電動車的住戶不必再向管委會申請拉管。

另外廚具採義大利原裝板材，三機配備林內，還有櫻花微波烤箱；若坪數4字頭以上則配有炊飯器收納櫃；水槽為Enzik加伸縮龍頭，檯面採矽鋼石；淨水器提供諾得；部分衛浴有Innoci智慧馬桶；地壁磚和地板則提供住戶全客製化服務，可挑選顏色。

業者透露，該案每坪成交價平均都在8字頭以上，幾乎都是自住客；其中最高成交單價已站上9字頭以上，已申報登錄實價，正待揭露實價。