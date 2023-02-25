民眾黨立委陳琬惠24日再爆料，時任台南市新聞及國際關係處處長的陳宗彥，在2013年12月16日向業者報告喬事進度的對話截圖，他回覆業者王孝瑋「今早剛出使管，已請經發加速，後續消防也會追」，隨後對方回覆「知道了，謝謝」。針對陳宗彥提及「經發已處理好」等文字，前立委蔡正元認為，陳宗彥真有本事、本事通天。

針對陳宗彥流出的對話，蔡正元24日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，對話中的「今早剛出使管」，「使管」是哪一個單位？讓他不禁質疑，這個人可以操控台南市政府。如果他不是賴清德的心腹或是核心幹部，其他單位會捧他場嗎？直接了當說，他真有本事。而且前面「經發加速」，一個小時後，就已經處理好了。接下來，消防局他也會去追，可見這個人本事通天。

蔡正元認為，王孝瑋不僅是特種營業業者，還是民進黨黨代表，對陳宗彥來說，是自己人。

前立委郭正亮則解釋，「使管」是使用管理科。工務局、都發局、經發局都有使用管理科。